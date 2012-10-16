Из фиксированной верстки сделать responsive

В приложении два скрина.

Есть готовая верстка с фиксированной шириной.

На ее основе требуется сделать responsive.

Исходники в div'ах, doctype html 5

Стили в LESS

От вас:

Допилить HTML и CSS(LESS)

Проверить на iPad (у меня нет его под рукой, от вас нужны скрины или фото)

Код должен быть валиден, в CSS допускается невалидность в пределах разумного

Потдержка этого кода, тоесть если через неделю "вылезит косяк" - вам править.

От меня:

Предоплата 50% на ЯД

Остальное по факту выполнения, смотрим выложенный вами вариант, обмениваемся архивом и деньгами.

Исполнителя выбираю ориентируясь на цену, срок и если есть примеры работ по теме.