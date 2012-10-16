Из фиксированной верстки сделать responsive

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка106 просмотров

В приложении два скрина.

Есть готовая верстка с фиксированной шириной.

На ее основе требуется сделать responsive.

Исходники в div'ах, doctype html 5

Стили в LESS

От вас:

Допилить HTML и CSS(LESS)

Проверить на iPad (у меня нет его под рукой, от вас нужны скрины или фото)

Код должен быть валиден, в CSS допускается невалидность в пределах разумного

Потдержка этого кода, тоесть если через неделю "вылезит косяк" - вам править.

От меня:

Предоплата 50% на ЯД

Остальное по факту выполнения, смотрим выложенный вами вариант, обмениваемся архивом и деньгами.

Исполнителя выбираю ориентируясь на цену, срок и если есть примеры работ по теме.

CSSHTML
13 лет назад
web_2010000
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

yahoroshih
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

yahoroshih
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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