Front-end Developer

Основное направление моей деятельности – Front-end разработка.

Опыт XHTML верстки более 5 лет

Знаком с HTML5 и CSS3 на уровне реальных проектов для десктопа и мобильных девайсов.

Хорошо знаком с JS. Сегодня это мой любимый язык программирования.

В проектах стараюсь использую следующие фреймворки:

jQuery, jQuery UI, Backbone, иногда Knockoutjs, Bootstrap, html5 boilerplate

С jQuery знаком на уровне написания плагинов. Аналогично и jQuery UI.

В работе и жизни постоянно использую SVN.

Также не плохо знаком с GIT на уровне установки на сервер и работы через консоль (SSH).

Один раз был опыт работы с Mercurial.

C PHP знаком на уровне Front-end разработчика, есть опыт разработки на фреймворке Codeigniter и Zend. Также есть опыт написания модулей для Wordpress и Joomla 1.5

За полноценную разработку back-end не берусь, т.к. в этом направлении мало опыта. Но вполне могу выступать в роли помощника или младшего программиста.

Неплохо разбираюсь в шаблонизаторах Smarty, XSLT и Razor, постоянно с ними сталкиваюсь во время разработки Front-end.

За всю свою карьеру познакомился и попробовал около 50 CMS. Большинство на PHP. Есть опыт создания сайтов на ASP.NET, например Umbraco (4,5), nopCommerce и DynamicWeb.

Из PHP хорошо знаком с WordPress . Люблю его если нужно развернуть блог.

Мое знание английского на уровне чтения и написания документации.

Разговорным не владею, то ли не дано, то ли не было нормального учителя. Скорее всего второе.

На данный момент изучаю Ruby.