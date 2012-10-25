Основное направление моей деятельности – Front-end разработка.
Опыт XHTML верстки более 5 лет
Знаком с HTML5 и CSS3 на уровне реальных проектов для десктопа и мобильных девайсов.
Хорошо знаком с JS. Сегодня это мой любимый язык программирования.
В проектах стараюсь использую следующие фреймворки:
jQuery, jQuery UI, Backbone, иногда Knockoutjs, Bootstrap, html5 boilerplate
С jQuery знаком на уровне написания плагинов. Аналогично и jQuery UI.
В работе и жизни постоянно использую SVN.
Также не плохо знаком с GIT на уровне установки на сервер и работы через консоль (SSH).
Один раз был опыт работы с Mercurial.
C PHP знаком на уровне Front-end разработчика, есть опыт разработки на фреймворке Codeigniter и Zend. Также есть опыт написания модулей для Wordpress и Joomla 1.5
За полноценную разработку back-end не берусь, т.к. в этом направлении мало опыта. Но вполне могу выступать в роли помощника или младшего программиста.
Неплохо разбираюсь в шаблонизаторах Smarty, XSLT и Razor, постоянно с ними сталкиваюсь во время разработки Front-end.
За всю свою карьеру познакомился и попробовал около 50 CMS. Большинство на PHP. Есть опыт создания сайтов на ASP.NET, например Umbraco (4,5), nopCommerce и DynamicWeb.
Из PHP хорошо знаком с WordPress . Люблю его если нужно развернуть блог.
Мое знание английского на уровне чтения и написания документации.
Разговорным не владею, то ли не дано, то ли не было нормального учителя. Скорее всего второе.
На данный момент изучаю Ruby.
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