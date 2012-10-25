Верстка под вордпресс- 1 страница

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок181 просмотр

Необходимо сверстать 1 простую страничку под wordpress, за пару часов (дизайн в прикрепленном документе)

Skype: start-prom

ICQ: 638-060-778

WordPress
13 лет назад
MihailWeb
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

yahoroshih
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничество удалось, замечаний нет.

Заявки фрилансеров

yahoroshih
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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