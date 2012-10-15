Требуется кроссбраузерная валидная верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок167 просмотров

Требуется кросс-браузерная валидная верстка для сайта (6 однотипных страниц) + небольшая страничка по iphone и android

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Android
13 лет назад
insiderman
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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