Есть работающий магазин на Magento, большая часть страниц уже переведена на новый дизайн своими силами, но есть баги. Нужно исправить все проблемы плюс переделать верстку ряда страниц - главной, корзины, CMS и еще несколько. В ...
Правка косяков существующей вёрстки + JS
Приветствую!
Ищется специалист со знанием html и js.
Задача заключается в исправлении нескольких исправимых багов в вёрстке и переработке нескольких мест в вёрстке.
Подробнее при личном общении.
Работа срочная. Ориентировочно работы на 2-3 часа.
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