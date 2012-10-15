Требуется вебмастер на постоянной основе

Требуется вебмастер на удаленную работу в компанию PromoPage, на постоянную основу, полный рабочий день, 5/2. Для положительного решения нужно выполнить небольшое тестовое задание по верстке.

Обязанности:

Размещать и редактировать уже размещенные материалы

Корректировать или писать несложный php и js код

Верстка и нарезка элементов дизайна

Требования:

Отличное знание: HTML, CSS.

Валидная и кросбраузерная верстка html

Творческий подход

Минимальные знания PHP, MySQL.

Знание Photoshop на уровне нарезки макетов и правки отдельных эл-тов дизайна.

Грамотность, пунктуальность, соблюдение сроков.

Работа с jQuery, HightSlide и др современными технологиями

Способность "причесать" сайт, сделать из "плохого" "нормальный"

Условия:

Удаленная работа

8 часов в день 5 дней в неделю, с 10-30 до 18-30

оформление, отпуска, премии и тд

З/П

15 000 руб на испытательный срок – 2 мес, после 20 000 руб.

Обращаться по почте [email protected], skype: georgy.gorbunov, icq: 316879семь0пять