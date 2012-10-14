Сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок257 просмотров

Необходимо сделать сайт небольшого издательства на cms Joomla (с возможностью дальнейшего сотрудничества).

Есть дизайн сайта в .psd (образцы в приложении)

Пожалуйста, в предложении указывайте сроки исполнения и стоимость работы.

Оплата по факту, денежным переводом по системе Контакт.

Без портфолио не писать!

Joomla
13 лет назад
international
Олег 
62 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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