Сверстать и натянуть на движок Umi CMS Доброго времени суток, приветствую. Задача: есть макет. который нужно заверстать+ натянуть на движок + edit and Place Так же интересует долговременное сотрудничество в ...
Сайт на Joomla
Необходимо сделать сайт небольшого издательства на cms Joomla (с возможностью дальнейшего сотрудничества).
Есть дизайн сайта в .psd (образцы в приложении)
Пожалуйста, в предложении указывайте сроки исполнения и стоимость работы.
Оплата по факту, денежным переводом по системе Контакт.
Без портфолио не писать!
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