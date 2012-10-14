Нужна верстка дизайна.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок264 просмотра

Нужна верстка дизайна и натяжка его на джумлу 1.5.

Joomla
13 лет назад
Aleks1717
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Заверстать на UMi

    $250

    Сверстать и натянуть на движок Umi CMS Доброго времени суток, приветствую. Задача: есть макет. который нужно заверстать+ натянуть на движок + edit and Place Так же интересует долговременное сотрудничество в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать PSD -> Joomla 1.5 + VirtueMart

    Необходимо сверстать несколько шаблонов для джумлы 1.5 и virtuemart Для магазина один шаблон для текстовых страниц другой. По возможности прикрутить к самой джумле. Сроки на позавчера :( Вид дизайна прилагаю.

    Joomla
    HTML-верстка4 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать меню

    $50

    Макет: tolkachev.biz/10/131.psd Выпадающее меню при наведении. Только Css (!) Резина по длине. Меню должно быть сверстано так, чтобы удачно вставлялось здесь: http://www.fregat-m.ru/proflist-profnastil/ ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Посадить шаблон на сайт

    $50

    Здравствуйте! Нужно посадить готовый шаблон на CMS Joomla+Virtuemart. На сайте уже есть товарные позиции, нужно чтоб они сохранились тоже! Шаблон был куплен этот http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/39028.html Жду цены и сроков!

    HTMLJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужна верстка сайта

    $250

    Фикс от 1280 и выше, валидность-кроссбраузерность, предоплата, полная оплата после тестирования и приема работы. Внимательно смотрите макеты, там есть еще пара страниц в скрытых слоях - жду оценок. По деньгам желательно $150. Сроки - макс. ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад