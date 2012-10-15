CSS для IE 7-8-9-10

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Завершен7 заявок202 просмотра

Добавить css файлы с корректировками для IE указанных версий. Проблема конкретно в 9 версии, заодно проверить в других.

Сайт svetlana-tekstil.ru/

Стоимость?

CSS
13 лет назад
dios15
Иван 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличный товарищ, мои самые горячие рекомендации. Работать легко и приятно. Рекомендуэ
Приятный в общении человек, простое и понятное задание, мгновенная оплата, что ещё нужно??? =)))

Заявки фрилансеров

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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