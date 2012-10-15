Сверстать и натянуть на движок Umi CMS Доброго времени суток, приветствую. Задача: есть макет. который нужно заверстать+ натянуть на движок + edit and Place Так же интересует долговременное сотрудничество в ...
CSS для IE 7-8-9-10
Добавить css файлы с корректировками для IE указанных версий. Проблема конкретно в 9 версии, заодно проверить в других.
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