Разработка портала

Здравствуйте! Нужно посадить готовый шаблон на CMS Joomla+Virtuemart. На сайте уже есть товарные позиции, нужно чтоб они сохранились тоже! Шаблон был куплен этот http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/39028.html Жду цены и сроков!