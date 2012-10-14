Сверстать и натянуть на движок Umi CMS Доброго времени суток, приветствую. Задача: есть макет. который нужно заверстать+ натянуть на движок + edit and Place Так же интересует долговременное сотрудничество в ...
Разработка портала
Программирование сайта:
- движок всего сайта и система кеширования информации портала.
- модерация информации + личные сообщения от модератора
- личный кабинет пользователя
- бальная система ("нравится"-"не нравится")
- размещение информации (статьи, новости, сайты)
- статусы пользователя (онлайн, оффлайн)
- внутренняя система сообщений
- система комментирования (через е-мейл + через сайт)
- баннерная система + реферальная система
- seo-модуль
- поиск по информации сайта с учетом морфологии и раздела сайта
- мини редактор фотографий
- дерево разделов
- общее администрирование + разграничение по типа администратор
Необходимо выполнить верстку готовых макетов PSD. А также разработка функционала. Подобрать подходящею CMS либо самописная. и подключить платежную систему. ТЗ вышлю
Заявки фрилансеров
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