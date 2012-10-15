Верстальщик. Киев. Удаленка. Вам понравится

Требуется верстальщик из Киева на удаленную работу(фултайм или парттайм). Расположение важно для периодических встреч в оффлайне.

Требования:

- хорошее знание HTML5, блочная верстка, валидная и кроссбраузерная(без всяких IE6/7)

- базовое знание JavaScript или JQuery

- интерес к новому в HTML и CSS

Плюшки:

- хорошая материальная компенсация ваших трудов

- по желанию перспектива роста в фронтэнд-разработчика

- работа без авралов

- в основном верстка различных проектов с нуля, не под CMS

Если вы ответственный исполнитель, который пишет аккуратный и правильный код - оставляйте примеры работ и контакты.