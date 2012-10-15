Небольшие изменения верстки

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки163 просмотра

Нужно внести небольшие изменения в верстку сайта.

Сайта на CMS.Диафан

1. Сделать «резиновый» фон

2 увеличить вертикальное расстояние между строками в шапке

3 сделать подложку под большую флешку

Все изменения есть в ПСД-файле

Оплата - электронные платежные системы, на карточку Сбербанка

13 лет назад
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Driver_R
Степан 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$16
1 день
Степан выполнил поставленную задачу - редактуру верстки практически за час. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Driver_R
Степан 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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