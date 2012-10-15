Поправить форму обратной связи

Требуется верстальщик из Киева на удаленную работу(фултайм или парттайм). Расположение важно для периодических встреч в оффлайне. Требования: - хорошее знание HTML5, блочная верстка, валидная и кроссбраузерная(без всяких IE6/7) - базовое ...
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