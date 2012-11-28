Входные данные: Есть сайт на джумле: profingenerservice.ru Проблема: он не продает. Задача: отредактировать блоки так, чтобы сайт начал продавать. Мне видится это переносом всех блоков в главное меню с подменю, как сделано на сайте: http://prof-santehnik.ru Далее расположение главных блоков, как ...
Николай Жариков nzharikovnzharikov
- $250Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $130
Требуется создать лэндинг под ключ по брифу вместе с наполнением Дизайн в стиле сайта http://sauna.geniusspa.ru/ Анимация css обязательна Триггеры по БМ приветствуются срок: до пятницы-субботы рассматриваю только с норм портфолио оплата: киви, яндекс подробности в скайпСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется продвинуть сайт АН http://anklassika.ru в ТОП10 по ключевым запросам Возраст домена 1,5 года Предлагайте ключи, срок и цену Портфолио приветствуетсяПоисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется содание простой 3D анимации хода лучей. Как в ролике: http://www.youtube.com/watch?v=IvRDhr-zFGs (-время: 02:11) Оплата предпочтительно киви, яндексАнимация5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $330Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Мы занимаемся развитием интернет проекта, по своей сути представляющего из себя сервис по аренде интернет магазинов. Особенностью сервиса является его интерес и лояльность среди пользователей в узком сегменте продаж. Наши программисты обладают необходимыми навыками в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть дизайн. Требуется создать сайт-каталог на джумле. Локализация на трех языках.(рус, анг, фин) Предлагайте стоимость всей работы.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать сценарий для рекламного ролика коттеджного поселка. Длительность 1 минута. Также требуется его краткая версия(вырезка) на 30 секунд без потери смысла соответственно. Хочется узнать сколько будет стоить черновой вариант (идея без деталей) и окончательный. Подробности по запросу.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется создать красивый дизайн по ТЗ и эскизам.Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $66
Необходима интеграция дизайна с джумлой Срок 3 дня. Верстка, дизайн прилагаются Оплата: я.деньги, киви, либо наличные(СПб)Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $65
Необходимо создать коммерческие предложения для каждого из типов услуг и отдельный красиво оформленный лист со скидками. Выполнить необходимо в минималистичном стиле, желательно в виде инфографики на одном листке каждое предложение. Цвета в корпоративном стиле. Описание услуг и ...Презентации1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
3000 руб ТЗ в приложениях оплата я.деньги либо наличными в СПб предоплата только наличными в СПбДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется нарисовать 4 главных страницы (по сути 1 главная и 1 типовая) по ТЗ. Без предоплаты. Способы оплаты: киви, яндекс, наличные (СПб)Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим дизайн сайта компании, производящей кованые изделия. Главная фишка в шапке: в левой части 18-ый век с соответствующей архитектурой и брусчаткой и главное с на первом плане кованый забор либо решетка 18-ого века - плавно переходящая ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $330
Создание + наполнение + размещение Предвосхищая возможные вопросы: дизайн - желание заказчика :) Указывайте скайп 10 000 рублейСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $330
Превью и ТЗ по ссылке: http://yadi.sk/d/E00ljUR50lCNH 10 000 рублей, предоплата минимум после верстки. Указывайте скайп, пожалуйста. Готов к постоянному сотрудничеству.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт на битрикс http://mir-linz.com/ Необходимо дополнить в соответствие с ТЗ.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется на сайте в разделе Корзина сделать модуль Ваша скидка, но только для одного определенного клиента. В 1:С обозначен это клиент и проходит там по скидке. Сайт wellnessbeauty.ru За сколько можно сделать?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт: http://gruzopod.ru/ Сколько стоят подобные работы на битриксе? Суть 1. Создание личного кабинета на сайте с 4 папками: документы (выкладываются документы в формате.pdf с возможностью скачивания), Разрешения и Сертификаты(выкладываются в формате pdf с возможностью скачивания), Форма обратной связи ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Требуется доработка страницы по определенному формату: Архив http://alpino.spb.ru/news_arch выглядит как в примере на листке Архив Каждая новость на странице новостей выводится в виде: Дата Название Фотоотчет (ссылка на фотоотчет, если есть) потом идет пустая строка потом снова Дата Название Фотоотчет (ссылка на фотоотчет, если есть) потом ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад