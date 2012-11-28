nzharikov

Николай Жариков nzharikov

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Skype: nikolay.zharikov

  • Редизайн Джумла

    $250

    Входные данные: Есть сайт на джумле: profingenerservice.ru Проблема: он не продает. Задача: отредактировать блоки так, чтобы сайт начал продавать. Мне видится это переносом всех блоков в главное меню с подменю, как сделано на сайте: http://prof-santehnik.ru Далее расположение главных блоков, как ...

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание лэндинга

    $130

    Требуется создать лэндинг под ключ по брифу вместе с наполнением Дизайн в стиле сайта http://sauna.geniusspa.ru/ Анимация css обязательна Триггеры по БМ приветствуются срок: до пятницы-субботы рассматриваю только с норм портфолио оплата: киви, яндекс подробности в скайп

    CSS
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 3D анимация

    Требуется содание простой 3D анимации хода лучей. Как в ролике: http://www.youtube.com/watch?v=IvRDhr-zFGs (-время: 02:11) Оплата предпочтительно киви, яндекс

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист (Санкт-Петербург)

    $1000

    Мы занимаемся развитием интернет проекта, по своей сути представляющего из себя сервис по аренде интернет магазинов. Особенностью сервиса является его интерес и лояльность среди пользователей в узком сегменте продаж. Наши программисты обладают необходимыми навыками в ...

    PythonCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сценарий

    Требуется написать сценарий для рекламного ролика коттеджного поселка. Длительность 1 минута. Также требуется его краткая версия(вырезка) на 30 секунд без потери смысла соответственно. Хочется узнать сколько будет стоить черновой вариант (идея без деталей) и окончательный. Подробности по запросу.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать красивые коммерческие предложения

    $65

    Необходимо создать коммерческие предложения для каждого из типов услуг и отдельный красиво оформленный лист со скидками. Выполнить необходимо в минималистичном стиле, желательно в виде инфографики на одном листке каждое предложение. Цвета в корпоративном стиле. Описание услуг и ...

    Инфографика
    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 4 главных страницы

    $100

    Требуется нарисовать 4 главных страницы (по сути 1 главная и 1 типовая) по ТЗ. Без предоплаты. Способы оплаты: киви, яндекс, наличные (СПб)

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта. Кованые изделия

    Необходим дизайн сайта компании, производящей кованые изделия. Главная фишка в шапке: в левой части 18-ый век с соответствующей архитектурой и брусчаткой и главное с на первом плане кованый забор либо решетка 18-ого века - плавно переходящая ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • UMI Интернет-магазин

    $330

    Создание + наполнение + размещение Предвосхищая возможные вопросы: дизайн - желание заказчика :) Указывайте скайп 10 000 рублей

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Битрикс

    Требуется на сайте в разделе Корзина сделать модуль Ваша скидка, но только для одного определенного клиента. В 1:С обозначен это клиент и проходит там по скидке. Сайт wellnessbeauty.ru За сколько можно сделать?

    Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Битрикс. Расширение функционала

    Сайт: http://gruzopod.ru/ Сколько стоят подобные работы на битриксе? Суть 1. Создание личного кабинета на сайте с 4 папками: документы (выкладываются документы в формате.pdf с возможностью скачивания), Разрешения и Сертификаты(выкладываются в формате pdf с возможностью скачивания), Форма обратной связи ...

    БитриксФорма обратной связи
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Друпал, доработка страницы

    $10

    Требуется доработка страницы по определенному формату: Архив http://alpino.spb.ru/news_arch выглядит как в примере на листке Архив Каждая новость на странице новостей выводится в виде: Дата Название Фотоотчет (ссылка на фотоотчет, если есть) потом идет пустая строка потом снова Дата Название Фотоотчет (ссылка на фотоотчет, если есть) потом ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Eluvatar
Сергей 
30 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
9 баллов
10 лет назад
Дизайн веб-студии - главная страница
Все хорошо.
Великолепная работа, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$60
3 балла
10 лет назад
Сверстать страницу под битрикс
+
-
Ответный отзыв
pro1soft
Сергей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$330
10 баллов
10 лет назад
Joomla или Wordpress под ключ
Отличный заказчик! Приятно было работать. Адекватно понимает сроки. Оплата своевременная. Рекомендую!
Великолепный исполнитель, адекватное общение, собюдение сроков и отличное качество. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
fil_z
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Сайт-визитка Joomla
Отличный заказчик. Один из тех с которыми приятно работать. Открыт для предложений и рекомендаций. С оплатой опять же проблем не было никаких. Всегда буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Евгений положительный, адекватный исполнитель. Вся работа выполнена без задержек, качественно и профессионально. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
blrwit
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
10 лет назад
Создать красивые коммерческие предложения
Был рад поработать с Николаем над интересной задачей. Наилучшие рекомендации по работе с Николаем. Оперативный отклик, своевременная оплата.
Быстрая и качественная работа. Отличные КП!
Ответный отзыв