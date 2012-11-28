Требуется доработка страницы по определенному формату: Архив http://alpino.spb.ru/news_arch выглядит как в примере на листке Архив Каждая новость на странице новостей выводится в виде: Дата Название Фотоотчет (ссылка на фотоотчет, если есть) потом идет пустая строка потом снова Дата Название Фотоотчет (ссылка на фотоотчет, если есть) потом ...