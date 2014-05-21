Joomla или Wordpress под ключ

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Есть прототип сайта с тематикой микрофинансовой организации (вклады, займы), дизайн уже есть. Всего сайт включает в себя 10 страниц. Вот ссылка на дизайн сайта с комментариями: http://whoision.com/share/Ramil_Urazmanov-Alfa_kapital_grupp_sait/0BxKBAlt-sRoJN3FZTFNNOEdpQlE/slide/0BxKBAlt-sRoJbzZHNDM2dkVZS1U (обязательно обратите внимание, что в ...