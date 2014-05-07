Обновление Joomla сайта

$10
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки167 просмотров
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Перенести sql данные с Joomla 2.5 на Joomla 3.3

Необходимые компоненты уже установлены.

Joomla
10 лет назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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