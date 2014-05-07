Сделать копию сайта

Всем спасибо за отзывы! Мы оцениваем предложения и ведем переговоры о выполнении. Всем спасибо. Интересует создание корпоративного сайта для рекрутинговой компании. Вводная информация: Есть домен и хостинг (на ukrline.com.ua). Там дается возможность скачивать шаблоны для сайтов. Есть логотип. ...