Сделать копию сайта

Сайты «под ключ»Закрыт31 заявка268 просмотров
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Нужно сделать почти копию сайта zavhoz.me .. подробнее при переписке... пишите свои сроки и цену.

10 лет назад
sheixxx
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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