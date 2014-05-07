Создание сайта по продаже мобильных приложений

Нам требуется:

1. Разработка общего дизайна сайта

2. Создание страниц под целевые сегменты (общепит, фитнес, салоны красоты, и т.д. Всего - около 10 сегментов)

Работаем поэтапно, с оплатой при закрытии этапа. Пример этапа: создана страница, посвящённая мобильным приложениям для ресторанов, кафе и баров.

Предпочтение отдаём небольшим студиям и индивидуальным разработчикам. В заявке указывайте ссылку на портфолио и контактный e-mail.