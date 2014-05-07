Создание сайта на Опенкарт

Добрый день. В сжатые сроки необходимо сделать сайт по функционалу похожий на http://reg-express.ru + индивидуальный дизайн. Прошу указывать примерную стоимость и сроки вашей работы. Также хотелось бы видеть ссылки на предыдущие ваши работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать сайта на Опенкарт.
Макет главной страницы:
http://dess81.tmweb.ru/nova14/
Макеты внутренних страниц:
http://dess81.tmweb.ru/nova14-art
http://dess81.tmweb.ru/nova14-cat
http://dess81.tmweb.ru/nova14-category
http://dess81.tmweb.ru/nova14-contact
http://dess81.tmweb.ru/nova14-news
http://dess81.tmweb.ru/nova14-page
http://dess81.tmweb.ru/nova14-product
http://dess81.tmweb.ru/nova14-project
http://dess81.tmweb.ru/nova14-text
http://dess81.tmweb.ru/nova14-zakaz
Остальные макеты в личку скину
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