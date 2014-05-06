Дизайн, верстка ,программирование доски

Необходимо создать небольшой проект с помощью которого можно будет производить продажу курсов по фрилансу и купирайтингу. Рассмотрю варианты базирования на стандартны платных и бесплатных CMS. С предложениями и за подробностями в скайп (профиль) или в ЛС Товарищи "серьезные ...