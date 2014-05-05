Создание сайта

Нужно сделать каталог отелей ~100тыс объектов. Настроить функции и стили для корректной работы в различных браузерах и на устройствах с различной диагональю экрана. ТРЕБОВАНИЯ И ФУНКЦИИ • Joomla 2.5 – 3.2 • Дизайн стандартный с доработками • Стандартный конструктор ...
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Необходимо сделать сайт по функционалу: http://www.villarenters.com/rent-villas/turkey/gocek/. Дизайн разрабатывать не нужно, предоставим.
Язык русский (но система должна предусматривать мультиязычность для возможности реализации в будущем)
Регистрация пользователей не нужна
Валюта — рубли и евро (с автоматическим пересчетом по курсу)
Ввод товаров через административную панель (без парсеров и т.д.)
Интересует стоимость, CMS и сроки реализации.
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