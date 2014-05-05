Создание сайта

Доброго всем дня! Нужен сайт охотничьего хозяйства. Какая будет система управления - не определился, предлагайте варианты. Сайт нужен с дизайном, дизайн не заезженный, если есть художники, то нарисовать карандашом. Без форума, без регистрации пользователей, но с формой ...