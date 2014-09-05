Нужен сайт охотничьего хозяйства

$100
Сайты «под ключ»Завершен21 заявка246 просмотров
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Доброго всем дня!

Нужен сайт охотничьего хозяйства. Какая будет система управления - не определился, предлагайте варианты.

Сайт нужен с дизайном, дизайн не заезженный, если есть художники, то нарисовать карандашом. Без форума, без регистрации пользователей, но с формой заказа охотничьих лицензий.

Сайт наполнять будем самостоятельно.

Основной критерий отбора - цена вопроса.

10 лет назад
bazyrb
Базыр 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
jetlex
36 летФранция
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
2 дня
Работы выполнена, но особого качества я не вижу. Сейчас на запросы не отвечает
очень рекомендую
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