Нужен сайт охотничьего хозяйства

Есть необходимость сделать интернет-магазин, похожий на (kondisioner dot az) (dot меняем на точку) Сайт нужен на opencart со всем функционалом, который присутствует в образце. Дизайн сайта также должен быть аналогичным или лучше дизайна образца. Прошу указывать цены и ...