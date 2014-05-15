Веб-программист

Направление - Услуги по ремонту. Дизайн - Имеется логотип, так же есть шаблон дизайна PSD. Рассмотрю Ваши Варианты по дизайну.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо на постоянной основе делать или дорабатывать сайты.
Основной критерий — недорого/качество/оперативность и профессионализм.
Для начала интересуют цены за выполнение готового сайта/интернет магазина.
Регистрация домена и хостинга, а также наполнение контентом за мной.
Спасибо.
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