Веб-программист

Требуется создание сайта физитки под ключ бюджет 3000 . По строительной тематике. Есть пример сайта. Так же нужен еще один сайт . 1-Строительство фундамента 2- Вентиляция Оплата по факту т.к несколько раз отдал деньги в пустую