Создание сайта "под ключ"

Сайты «под ключ»Завершен11 заявок304 просмотра
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ТЗ

Фоновая музыка на всех страницах (выключение иконкой в верхнем правом углу)

Активная ссылка "Договор оферты" на страницу "Договор оферты"

Сайт должен быть "резиновым"

Должна быть возможность смены фона на всех страницах

Переход на английскую версию сайта по пиктограмме в верхнем левом углу.

1 "Старт"

Активная ссылка "поддержать проект"

2 "О фильме"

Текст в окне с полосой прокрутки (возможность изменения текста)

3 "Галерея"

Модуль просмотра изображений

Возможность создания нескольких альбомов, возможность изменения названий альбомов.

4 "Видео"

Возможность размещения видео с vimeo.com

Переход по закладкам "тизер", "видео со съемок", "концепт-арт" к разным видео оставаясь на той же странице

Возможность добавления роликов и изменения названий закладок

5 "Команда"

Возможность добавления членов команды и изменения Фамилии Имя и должности под фото.

6 "Контакты"

Форма отправки сообщений

7 "Поддержать проект"

Счетчик подсчета собранных средств.

По ссылке "Договор оферты" переход на страницу "Договор оферты"

По ссылке "Поддержать проект" переход на форму оплаты системы "Деньги онлайн" Пример https://www.paymentgateway.ru/?project=6307&source=6307

По клику на список "Нас уже поддержали" список разварачивается (страница "8 Poddergat proect titry" пример http://28panfilovcev.com/payments.php

9 "Договор оферты"

Текст договора в окне с прокруткой

Примсер кнопок меню http://www.needforspeed.com/ru_RU/movie#sec-46673

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10 лет назад
moviemagic
Алексей 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
kxc
31 годЛатвия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$420
7 дней
Очень довольны сотрудничеством! Все очень профессионально, качественно и в срок! Внимательное отношение ко всем пожеланиям и деталям! Результат выше всех ожиданий! Рекомендую всем!!!
Отличный заказчик ! Четко знает что и как нужно, было идеально подготовлено ТЗ, и очень адекватный человек. Было приятно сотрудничать.)
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