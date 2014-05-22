Создание сайта "под ключ"

Требуется создание сайта физитки под ключ бюджет 3000 . По строительной тематике. Есть пример сайта. Так же нужен еще один сайт . 1-Строительство фундамента 2- Вентиляция Оплата по факту т.к несколько раз отдал деньги в пустую
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ
Фоновая музыка на всех страницах (выключение иконкой в верхнем правом углу)
Активная ссылка "Договор оферты" на страницу "Договор оферты"
Сайт должен быть "резиновым"
Должна быть возможность смены фона на всех страницах
Переход на английскую версию сайта по пиктограмме в верхнем левом углу.
1 "Старт"
Активная ссылка "поддержать проект"
2 "О фильме"
Текст в окне с полосой прокрутки (возможность изменения текста)
3 "Галерея"
Модуль просмотра изображений
Возможность создания нескольких альбомов, возможность изменения названий альбомов.
4 "Видео"
Возможность размещения видео с vimeo.com
Переход по закладкам "тизер", "видео со съемок", "концепт-арт" к разным видео оставаясь на той же странице
Возможность добавления роликов и изменения названий закладок
5 "Команда"
Возможность добавления членов команды и изменения Фамилии Имя и должности под фото.
6 "Контакты"
Форма отправки сообщений
7 "Поддержать проект"
Счетчик подсчета собранных средств.
По ссылке "Договор оферты" переход на страницу "Договор оферты"
По ссылке "Поддержать проект" переход на форму оплаты системы "Деньги онлайн" Пример https://www.paymentgateway.ru/?project=6307&source=6307
По клику на список "Нас уже поддержали" список разварачивается (страница "8 Poddergat proect titry" пример http://28panfilovcev.com/payments.php
9 "Договор оферты"
Текст договора в окне с прокруткой
Примсер кнопок меню http://www.needforspeed.com/ru_RU/movie#sec-46673
Предлагайте свой бюджет!
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