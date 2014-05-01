Срочно создать сайт для сервиса по защите сайтов

Здравствуйте. Блоги пока не делал. Требования такие: 1) Предложить тот или иной скрипт блога. Коротко описать его плюсы и минусы по сравнению с другими. Иметь ввиду, что предложенный вами скрипт должен быть сео оптимизирован либо иметь возможность настройки ...