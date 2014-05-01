Разработка блоков сайта

Требуется спец с большим опытом работы с Yii Framework

Задача – ускорить разработку отдельных блоков сайта Торгового центра

1 блок – 5000 р 6 блоков – 30 000 р

Всего надо 5-6 блоков разработать / доработать

Штатный программист в наличии всегда на связи так что проблем с исходным кодом не будет

Скелет сайта в наличии Постановщик задачи всегда на связи

Уложиться надо в 20-25 дней

Расчеты – Аванс – 50 % Готов рассчитываться за каждый блок по факту сдачи

По результатам работы будет предложено участие в 3-4 аналогичных проектах