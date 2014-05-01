Разработка блоков сайта

Нужен сайт для агентства недвижимости с возможностью загрузки объектов из ексель файла Думаю можно выполнить на движке joomla Более подробное тз предоставлю исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется спец с большим опытом работы с Yii Framework
Задача – ускорить разработку отдельных блоков сайта Торгового центра
1 блок – 5000 р 6 блоков – 30 000 р
Всего надо 5-6 блоков разработать / доработать
Штатный программист в наличии всегда на связи так что проблем с исходным кодом не будет
Скелет сайта в наличии Постановщик задачи всегда на связи
Уложиться надо в 20-25 дней
Расчеты – Аванс – 50 % Готов рассчитываться за каждый блок по факту сдачи
По результатам работы будет предложено участие в 3-4 аналогичных проектах
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