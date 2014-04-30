Создание сайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок248 просмотров
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Необходимо разработать сайт, полный аналог сайта ria.com

Собственно 3 проекта: частные объявления, автомобили и недвижимость. Путешествия не нужны.

Функционал практически идентичный. Дизайн другой.

Интересует бюджет, сроки, фреймворк.

10 лет назад
Fabrika_UMH
Павел 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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