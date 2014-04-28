Лёгкий сайт со встроенным грабером

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки172 просмотра
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Главное это встроенный граббер, в задачи которого входит:

* Авторизоваться на определённом сайте

* Выбрать отсутствующий на сайте материал по определённым условиям, взять в найденом необходимый контент, изображение (если есть), код определённой ссылки.

* Разместить полученное как статью вида "текст+изображение+ссылка" (минимального оформления) согласно карте сайта донора (т.е. категории/подкатегории публикуемых материалов создавать если отсутствуют, так же изображения переименовывать и помещать в папки согласно категориям/подкатегориям)

* Проводить грабинг следующего материала с сайта донора по настраиваемой задержке каждые по расписанию или выкл.

Получаемый текстовый материал анализировать и выделять несколько тегов (публиковать)

Дополнительно (по расписанию) сравнивать наличие материалов на сайте доноре и реципиенте, в случае отсутствия в источнике, полностью убирать на сайте вплоть до категорий и хранящихся изображений.

Наличие карты сайта обязательно

дизайн простейший, светлый, лёгкий

меню справа, категории с подкатегориями, если есть уровни глубже, то их открывать по ходу перемещения

с лева блоки: "популярное", "недавно смотрели", "статистика"

шапка минималистическая, с лого

центр 3х6 добавленых последними материалов

поиск по сайту

наподобие: http://help.ovo.bg/_ld/0/57746031.jpg

остальное на ваше усмотрение, не в ущерб функциональности и не в прирост нагрузки на сервер, которая должна быть минимальна

Работа без аванса, возможны премирования сверх заявки за "тюнинг" проекта

10 лет назад
Filimonov-Andrey
Андрей 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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