Сделать Продающий сайт.

Написать продающий сайт. На сайте будет продаваться видео курс, про автовебинары. Есть видео,где я продаю видео курс, а также даю все картики и презентации повер поинт. И дам сам скелет продающего сайта. Нужно сделать красивый и легко читаемый сайт.

( Написать два отзыва о видео курсе, кто уже купил)

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