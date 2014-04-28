Создание научного сайта

Я очень благодарна Карену за то, что он согласился сделать мне сайт за приемлемую для меня сумму. Для меня это первый сайт и было много волнений с моей стороны, так как все незнакомое всегда волнительно. Сайт был сделан менее чем за сутки, потребовались некоторые доработки. которые были устранены в течении 2 дней. Весь функционал пока проверить не могу так как не сильна в джумле, но надеюсь сбоев не будет.