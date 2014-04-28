Создание научного сайта

Есть компания, занимающаяся продажей экскурсий. Для нее нужен сайт с информацией об этой компании и на котором можно было бы купить экскурсии онлайн по кредитной карте: - дизайн сайта (логотип уже есть) - несколько разделов сайта с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать сайт в виде научной площадки. Он должен включать в себя журнал, личные странички ученых с возможностью публикации статей. Более подробно буду объяснять исполнителю. Если есть вопросы, пишите в личку.
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