Разработка веб-сайта

Требуется разработать веб-сайт аналог вот такого:

http://izobility.com

Тематика - продажа товаров из Китая.

Сайт должен быть с системой управления и системой оплаты.

Если распишите сумму по частям (из чего будет состоять разработка сайта, что сколько стоит), это будет преимуществом в выборе Вас исполнителем.

Цена, сроки?