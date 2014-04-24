Разработка веб-сайта

Сайты «под ключ»Закрыт23 заявки320 просмотров
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Требуется разработать веб-сайт аналог вот такого:

http://izobility.com

Тематика - продажа товаров из Китая.

Сайт должен быть с системой управления и системой оплаты.

Если распишите сумму по частям (из чего будет состоять разработка сайта, что сколько стоит), это будет преимуществом в выборе Вас исполнителем.

Цена, сроки?

10 лет назад
Tolyt
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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