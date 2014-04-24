Киношный сайт

Здравствуйте! Нужно сделать лендинг, вот какой у нас есть - http://bankrotstvo1.s-f-c.ru/ нужно сделать не хуже. Нужно нарисовать и сверстать на платформе LPGenerator. Оставляйте обязательно: сроки, стоимость, примеры уже сделанных лендингов (Обязательно).