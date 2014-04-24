Интернет-магазин под ключ на PRESTASHOP-адапт.верс

Нужно разработать сайт для туристического журнала с нуля. Выслушаю вопросы и предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настроить полноценный магазин на движке PRESTASHOP, естественно шаблон адаптивный дизайн и адаптивная верстка также должна быть. Магазин должен выполнять полноценный спектр услуг как для покупателя так и для продавца. Обязательно должна быть настроена четкая система оплаты, а также должна присутствовать подписка на рассылку новых товаров(сервис можем обговорить). В общем кто желает заняться настройкой, добро пожаловать!
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