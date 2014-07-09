Простой сайт под ключ

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Несколько текстовых страниц категориями

Дизайн есть в jpg (psd нет)

В дизайне нужны не значительные изменения при верстке: изменить имя в шапке и баннер (будет предоставлен отдельно), убрать значки языков в шапке.

Оплата по факту после тестирования на вашем сервере.

После оплаты переносите на мой.

Цена $50 в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Форма оплаты: Киви кошелек или Приват. деньги для Укр.

Просьба в личку не писать, не тратить зря свое и мое время.