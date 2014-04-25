Создание сайтов/Веб-программист

Требуется разработать веб-сайт аналог вот такого: http://izobility.com Тематика - продажа товаров из Китая. Сайт должен быть с системой управления и системой оплаты. Если распишите сумму по частям (из чего будет состоять разработка сайта, что сколько стоит), это будет преимуществом ...