Landing page / Лендинг пейдж / Sony Playstation 4

На Joomla Функционал: Аудиоплеер Видео (с ютуба) Фотогалерея Несколько текстовых страниц категориями Дизайн есть в jpg (psd нет) В дизайне нужны не значительные изменения при верстке: изменить имя в шапке и баннер (будет предоставлен отдельно), убрать значки языков в шапке. Оплата по факту ...