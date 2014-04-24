Landing page / Лендинг пейдж / Sony Playstation 4

Сайты «под ключ»Закрыт41 заявка335 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Бюджет по договоренности

Доброго времени суток.

Необходимо разработать Landing Page(продающий, современный дизайн) по продаже Sony Playstation 4

Примеры работы в подобной тематике приветствуются.

При качественном выполнении, будут еще заказы на новые лп и доработку старых.

Рассматривается вариант долгосрочного сотрудничества с успешным кандидатом.

При удовлетворительных сроках и стоимости вышлю более подробную информацию.

-----------

одностраничник

лэндинг

лп

посадочная страница

landing page

LP

лэндинг пэйдж

10 лет назад
igor-ostapenkoo
Игорь 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Простой сайт под ключ

    $50

    На Joomla Функционал: Аудиоплеер Видео (с ютуба) Фотогалерея Несколько текстовых страниц категориями Дизайн есть в jpg (psd нет) В дизайне нужны не значительные изменения при верстке: изменить имя в шапке и баннер (будет предоставлен отдельно), убрать значки языков в шапке. Оплата по факту ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Недвижимость - портал агентства, автоматизация.

    Требуется квалифицированный специалист способный спроектировать и реализовать веб-продукт с расчетом роста до уровня федерального масштаба. Возможно бизнес-партнерство. НЕДВИЖИМОСТЬ. Объемная степень реализации заложена в основе web-решения, требующего профессионального подхода при его создании и последующем совершенствовании (для этих ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка веб-сайта

    Требуется разработать веб-сайт аналог вот такого: http://izobility.com Тематика - продажа товаров из Китая. Сайт должен быть с системой управления и системой оплаты. Если распишите сумму по частям (из чего будет состоять разработка сайта, что сколько стоит), это будет преимуществом ...

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание лендинга

    Необходимо создать LP аналогично сайта указанного в приложении (другими словами его копию с измененным дизайном) + разместить на хостинге (предоставлю). при необходимости предоплата 50%. в стоимость должно входить: дизайн/верстка/размещение

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать техническое задание

    Требуется написать техническое задание сайт компании предоставляющей коммунальные услуги сайт с личным кабинетом, ввод показателей счетчиков. он лайн оплата тех задание подробное. опыт обязателен укажите вашу цену сроки и скайп

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать и натянуть на CMS

    $250

    Доброго дня! Необходимо сверстать и натянуть на CMS. Верстка: Кроссбраузерно, семантично, верстка не должна ехать. Предлагайте варианты и аргументы cms, на какую именно натягивать. Склоняюсь к WP, но есть сомнения. Макет главной в приложении. Внутренние вышлю потенциальному заказчику, но ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад