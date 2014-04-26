Разработчик мультилендингов

Всем привет! :-) Ищу человека для создания сайта. Графический дизайнер свой есть, и в вотошопе все прорисовано. Нужно только воплотить все в жизнь. Кратко о сайте: простой, минимализм. Все на белом фоне. На сайте будут размещены разного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ну, так вот нужны спецы на постоянную основу для разработки проектов на аутсорс мультилендингов
Мультилендинг — автоматическая трансформация лендинг страницы в зависимости от ключевого запроса посетителя
ну так вот ищем таких, если вы из них, пишите
- Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $250
на данный момент имеется сайт http://lux-point.ru и новый дизайн для него (см приложение) необходимо собрать новый сайт на CMS Drupal согласно старого функционала, контент перенесем сами просьба оставлять предложения в проекте, они рассматриваются в первую очередь (с приватными сообщениями ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужно сделать простой интернет магазин. Есть готовая верстка, Есть пример старого магазина. Нужно просто немного изменить внешний вид товаров в каталоге + добавить сортировщик по производителям. Более подробно кандидатам. Бюджет по договоренности Спасибо.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать сайт в виде научной площадки. Он должен включать в себя журнал, личные странички ученых с возможностью публикации статей. Более подробно буду объяснять исполнителю. Если есть вопросы, пишите в личку.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1200
Есть компания, занимающаяся продажей экскурсий. Для нее нужен сайт с информацией об этой компании и на котором можно было бы купить экскурсии онлайн по кредитной карте: - дизайн сайта (логотип уже есть) - несколько разделов сайта с ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Бюджет по договоренности Доброго времени суток. Необходимо разработать Landing Page(продающий, современный дизайн) по продаже Sony Playstation 4 Примеры работы в подобной тематике приветствуются. При качественном выполнении, будут еще заказы на новые лп и доработку ...Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $50
На Joomla Функционал: Аудиоплеер Видео (с ютуба) Фотогалерея Несколько текстовых страниц категориями Дизайн есть в jpg (psd нет) В дизайне нужны не значительные изменения при верстке: изменить имя в шапке и баннер (будет предоставлен отдельно), убрать значки языков в шапке. Оплата по факту ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
Создание сайтов на wordpressСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется квалифицированный специалист способный спроектировать и реализовать веб-продукт с расчетом роста до уровня федерального масштаба. Возможно бизнес-партнерство. НЕДВИЖИМОСТЬ. Объемная степень реализации заложена в основе web-решения, требующего профессионального подхода при его создании и последующем совершенствовании (для этих ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад