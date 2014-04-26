Собрать сайт на друпале

$250
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок192 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

на данный момент имеется сайт http://lux-point.ru

и новый дизайн для него (см приложение)

необходимо собрать новый сайт на CMS Drupal

согласно старого функционала, контент перенесем сами

просьба оставлять предложения в проекте, они рассматриваются в первую очередь

(с приватными сообщениями пока не разобрался)

PS в случае успешного сотрудничества буду еще обращаться с заказами

10 лет назад
viktor001
Виктор 
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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