Собрать сайт на друпале

Всем привет! :-) Ищу человека для создания сайта. Графический дизайнер свой есть, и в вотошопе все прорисовано. Нужно только воплотить все в жизнь. Кратко о сайте: простой, минимализм. Все на белом фоне. На сайте будут размещены разного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на данный момент имеется сайт http://lux-point.ru
и новый дизайн для него (см приложение)
необходимо собрать новый сайт на CMS Drupal
согласно старого функционала, контент перенесем сами
просьба оставлять предложения в проекте, они рассматриваются в первую очередь
(с приватными сообщениями пока не разобрался)
PS в случае успешного сотрудничества буду еще обращаться с заказами
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