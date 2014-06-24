Создать сайт. Верстка

$250
Сайты «под ключ»Завершен30 заявок991 просмотр
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Всем привет! :-)

Ищу человека для создания сайта. Графический дизайнер свой есть, и в вотошопе все прорисовано. Нужно только воплотить все в жизнь.

Кратко о сайте: простой, минимализм. Все на белом фоне. На сайте будут размещены разного рода артисты и танцоры. Своего рода площадка для их рекламы. Артисты по категориям.

САМАОЕ СЛОЖНОЕ!!!…Нужно сделать рейтинг, чтоб позиция в поиске определялась их рейтингом, в динамичной форме, тобишь когда артист набирают больше рейтинга то попадает выше в списке, в самом ферху 3 топовых артиста которые попадают туда в динамичной форме в зависимости от рейтинга. Топовых артистов выводить на главную страницу, ну и еще пару мелких заморочек.

Рассматриваю реальные предложения.

Также сайт будет продвигаться в интернете, в поисковике. Нужно хорошенько его оптимизировать. Индексация и т.д. не совсем в этом разбираюсь, но Вы меня поняли)

Пример сложных страниц прикрепляю…

10 лет назад
Loyenko
Сергей 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
WebArtyom
Артём 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
10 лет назад
$300
18 дней
Превосходно! Советую на все 1000 %. Жаль, что сразу не обратился к Артему и попал на афериста… По этому, доверяйте свои проекты только профессионалам. Все сделал наилучшим образом, коммуникация и обратная связь на высоте. Приятно работать с таким человеком. Надеюсь это была не последняя совместная наша работа и впредь буду сотрудничать только с Артемом. БРАВО!!!
Всё замечательно! Четкая задача, мгновенная оплата! Очень приятно было с вами работать! Надеюсь не последний раз
skepa
Вадим 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$220
5 дней
Никогда не думал, что буду писать о ком-то плохие отзывы, но это возмутимо!!! Человек взял мой проект, обещал в течении недели все сделать. В итоге прошло уже 3 недели. И последние 5 дней вообще не выходит на связь. На телефон не отвечает, смс в соц. Сетях игнорит. Я понимаю, все может быть, но можно же отказаться от проекта, а не тупо падать на мороз. Очень расстроен! Не профессионально и низко так делать!!!
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