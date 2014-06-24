Создать сайт. Верстка

Требуется создать сайт в виде научной площадки. Он должен включать в себя журнал, личные странички ученых с возможностью публикации статей. Более подробно буду объяснять исполнителю. Если есть вопросы, пишите в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! :-)
Ищу человека для создания сайта. Графический дизайнер свой есть, и в вотошопе все прорисовано. Нужно только воплотить все в жизнь.
Кратко о сайте: простой, минимализм. Все на белом фоне. На сайте будут размещены разного рода артисты и танцоры. Своего рода площадка для их рекламы. Артисты по категориям.
САМАОЕ СЛОЖНОЕ!!!…Нужно сделать рейтинг, чтоб позиция в поиске определялась их рейтингом, в динамичной форме, тобишь когда артист набирают больше рейтинга то попадает выше в списке, в самом ферху 3 топовых артиста которые попадают туда в динамичной форме в зависимости от рейтинга. Топовых артистов выводить на главную страницу, ну и еще пару мелких заморочек.
Рассматриваю реальные предложения.
Также сайт будет продвигаться в интернете, в поисковике. Нужно хорошенько его оптимизировать. Индексация и т.д. не совсем в этом разбираюсь, но Вы меня поняли)
Пример сложных страниц прикрепляю…
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