Создать сайт. Верстка

Всем привет! :-)

Ищу человека для создания сайта. Графический дизайнер свой есть, и в вотошопе все прорисовано. Нужно только воплотить все в жизнь.

Кратко о сайте: простой, минимализм. Все на белом фоне. На сайте будут размещены разного рода артисты и танцоры. Своего рода площадка для их рекламы. Артисты по категориям.

САМАОЕ СЛОЖНОЕ!!!…Нужно сделать рейтинг, чтоб позиция в поиске определялась их рейтингом, в динамичной форме, тобишь когда артист набирают больше рейтинга то попадает выше в списке, в самом ферху 3 топовых артиста которые попадают туда в динамичной форме в зависимости от рейтинга. Топовых артистов выводить на главную страницу, ну и еще пару мелких заморочек.

Рассматриваю реальные предложения.

Также сайт будет продвигаться в интернете, в поисковике. Нужно хорошенько его оптимизировать. Индексация и т.д. не совсем в этом разбираюсь, но Вы меня поняли)

Пример сложных страниц прикрепляю…