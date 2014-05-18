Сайт консьерж сервис

Всем привет! :-) Ищу человека для создания сайта. Графический дизайнер свой есть, и в вотошопе все прорисовано. Нужно только воплотить все в жизнь. Кратко о сайте: простой, минимализм. Все на белом фоне. На сайте будут размещены разного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сайт по предоставлению услуг.
Консьерж сервис.
Техническое задание и подробности предоставлю исполнителю по скайпу.
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