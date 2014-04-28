Нужен лендинг

Нужно сделать лендинг под ключ с нуля. Один товар. Есть примерный набросок в Ворде . Ищу бюджетный вариант. Без изысков, но и не примитивный и страшный. Пока заказываю 1 шт. Если все понравится – закажу еще много лэндингов в ближайшее время. Также возможно сотрудничество на постоянной основе. Нужен бюджетный вариант, (цена важна, т.к. нужно делать много).