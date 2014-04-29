Требуется разработать сайт типа адвего. Смысл сайта подачи заявок и приема заявок в онлайн режиме, также на сайте должен быть новостной портал, мини социальная сеть. Также к сайту будет требоваться разработать приложения на iphone и android. Пока основная задача разработка сайта и поднятие его в топ. Пишите свои предложения, сроки и цену.