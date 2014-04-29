Требуется разработать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок229 просмотров
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Требуется разработать сайт типа адвего. Смысл сайта подачи заявок и приема заявок в онлайн режиме, также на сайте должен быть новостной портал, мини социальная сеть. Также к сайту будет требоваться разработать приложения на iphone и android. Пока основная задача разработка сайта и поднятие его в топ. Пишите свои предложения, сроки и цену.

10 лет назад
elena3035
Елена 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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