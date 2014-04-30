Информационный портал

Добрый день.

Ищу исполнителя для создания инфо-ресурса с 0.

Технические требования к движку: django

Работу предполагаю разделить на части, с поэтапной оплатой каждой из части.

например: Разработка ТЗ - Получаю ТЗ

Собственно первый этап, это и есть разработка ТЗ. Таким образом, я жду предложений именно по разработке ТЗ.

По ТЗ:

В качестве дополнительной документации необходимо представлены визуальные макеты всех основных страниц сайта, которые будут выполнены на основе Требований к системе, с помощью инструмента прототипирования Axure PR.

Что касается организационных вопросов. Я ищу нормального исполнителя, с достаточным опытом, чтобы принять решение и обосновать его. Если меня нет в сети работа не должна стоять, хотя я и понимаю что это зависит от меня.

ТЗ которое я прошу написать, уже реализовано в другом проекте. Берешь - тыкаешь, пишешь. тыкаешь-пишешь.

За грамотную идею написанную в ТЗ премирую на своё усмотрение.

Что касается дальнейшего движения проекта в части разработки, если этот же исполнитель сможет продолжить работу по программированию основной части, модульной части, шабломированию и пуско-наладке - я буду только ЗА.

Предложения в личку, но желательно в Skype (в профиле)