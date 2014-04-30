Информационный портал

Сделать сайт похожий на http://www.mosenergosbyt.ru/ укажите вашу цену и сроки скайп
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Добрый день.
Ищу исполнителя для создания инфо-ресурса с 0.
Технические требования к движку: django
Работу предполагаю разделить на части, с поэтапной оплатой каждой из части.
например: Разработка ТЗ - Получаю ТЗ
Собственно первый этап, это и есть разработка ТЗ. Таким образом, я жду предложений именно по разработке ТЗ.
По ТЗ:
В качестве дополнительной документации необходимо представлены визуальные макеты всех основных страниц сайта, которые будут выполнены на основе Требований к системе, с помощью инструмента прототипирования Axure PR.
Что касается организационных вопросов. Я ищу нормального исполнителя, с достаточным опытом, чтобы принять решение и обосновать его. Если меня нет в сети работа не должна стоять, хотя я и понимаю что это зависит от меня.
ТЗ которое я прошу написать, уже реализовано в другом проекте. Берешь - тыкаешь, пишешь. тыкаешь-пишешь.
За грамотную идею написанную в ТЗ премирую на своё усмотрение.
Что касается дальнейшего движения проекта в части разработки, если этот же исполнитель сможет продолжить работу по программированию основной части, модульной части, шабломированию и пуско-наладке - я буду только ЗА.
Предложения в личку, но желательно в Skype (в профиле)
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