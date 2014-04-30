Сделать лендинг для бухгалтерской фирмы

Нужна привлекательная страничка, рассмотрю и вариант наполнения контентом…

Фирма предоставляет бухгалтерские услуги.

Сайт www.uabalance.com

Мне нужен адекватный сайт с изюминкой (не принципиально какой: дизайн, идея, контент...), чтобы потенциальные клиенты-посетители, стали моими клиентами (сделали звонок, оставили свои контактные данные и тп.) И процент их перехода из потенциальных в реальные был бы ну очень-и-очень!!!!