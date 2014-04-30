Сделать лендинг для бухгалтерской фирмы

Необходимо разработать сайт, полный аналог сайта ria.com Собственно 3 проекта: частные объявления, автомобили и недвижимость. Путешествия не нужны. Функционал практически идентичный. Дизайн другой. Интересует бюджет, сроки, фреймворк.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна привлекательная страничка, рассмотрю и вариант наполнения контентом…
Фирма предоставляет бухгалтерские услуги.
Сайт www.uabalance.com
Мне нужен адекватный сайт с изюминкой (не принципиально какой: дизайн, идея, контент...), чтобы потенциальные клиенты-посетители, стали моими клиентами (сделали звонок, оставили свои контактные данные и тп.) И процент их перехода из потенциальных в реальные был бы ну очень-и-очень!!!!
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