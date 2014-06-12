Требуется создание сайта фестиваля

Добрый день. Ищу исполнителя для создания инфо-ресурса с 0. Технические требования к движку: django Работу предполагаю разделить на части, с поэтапной оплатой каждой из части. например: Разработка ТЗ - Получаю ТЗ Собственно первый этап, это и есть ...