Требуется сайт визитка

Требуется создание сайта физитки под ключ бюджет 3000 . По строительной тематике. Есть пример сайта. Так же нужен еще один сайт .

1-Строительство фундамента

2- Вентиляция

Оплата по факту т.к несколько раз отдал деньги в пустую