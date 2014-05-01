Разработка сайта (каталог товаров и услуг)

Нужно установить WP + шаблон, оформление разделов и т.п. "Поддержка" - обновление версий WP, защита от взломов... Предложения просьба озвучить с указанием цены и сроков
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