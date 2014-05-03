Требуется создание сайта физитки под ключ бюджет 3000 . По строительной тематике. Есть пример сайта. Так же нужен еще один сайт . 1-Строительство фундамента 2- Вентиляция Оплата по факту т.к несколько раз отдал деньги в пустую
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен высокопрофессиональный веб-разработчик сайтов с опытом работы (подавая заявки сразу кидайте ссылку на портфолио) для разработки сайта "под ключ" с возможностью модификации.
В результате сотрудничества должен получиться сайт не хуже этого - www.bitrix24.ru, можно лучше )
Подробности в личной переписке, так что сразу оставляйте контакты (желательно почту).
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