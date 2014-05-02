Сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок457 просмотров
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ТЗ

Направление - городской сайт (портал)

CMS - DLE, JOOMLA

Блоки - на 95% что есть в свободном доступе для данных CMS

Верстка из PSD. Расмотрю вариант вашего дизайна. ТЗ для дизайна готово

Работа по договору.

При успешном сотрудничестве, возможна и дальнейшая работа

над проэктом.

Просьба обращатся только из Украины

10 лет назад
viko99
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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