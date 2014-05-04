Сайт-доска объявлений (автозапчасти новые и б.у.)

Всем привет, нужен сайт-доска объявлений для новых и б.у. автозапчастей для легковых а.м.

Смысл: простой дизайн (фон и 3 рабочих окошка (по содержимому будет в дальнейшем вестись поиск объявлений)

примерные эскизы прикрутил к сообщению (главное окно сайта, результат поиска, и информация после открытия одного из объявлений)

Обязательно нужна функция модерирования для проверки объявлений перед публикацией

в идеале мне нужен программист, активный пользователь ресурсов типа greenparts.ru для перспективы сотрудничества с ним в дальнейшем по расширению и модернизации данного ресурса

Если будет приверженцем марки Субару будет вообще хорошо)

P/S/ отлично будет если три параметра по которым будет вестись поиск (наименование или номер или производитель) будут иметь не зашифрованный код и будут хорошо индексироваться поисковиками.